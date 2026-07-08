SpaceX запустила ядерный спутник

SpaceX запустила в космос первый в мире коммерческий спутник с ядерным источником энергии. Как сообщает Space.com, аппарат BOHR (Betavoltaic Orbital High-Reliability) был создан компанией City Labs из Флориды.

Ракета Falcon 9 стартовала с площадки базы Космических сил США в калифорнийском Ванденберге в рамках миссии SpaceX Transporter-17. Она несла с собой 81 полезную нагрузку, в том числе BOHR. Аппарат представляет собой демонстрационный кубсат, задача которого — испытать бета-вольтаический элемент NanoTritium. В нем источником энергии, которая преобразуется в электрическую, выступают бета-частицы, испускаемые при радиоактивном распаде трития. Одним из преимуществ трития в качестве основы для системы является более низкий уровень излучения.

Задача миссии состоит в проверке новой технологии City Labs, призванной в перспективе обеспечить космические аппараты источниками питания, не зависящими от солнечной энергии. Это будет полезно для аппаратов, которые будут находиться в областях без Солнца — например, в постоянно затененных областях на полюсах Луны.

Сам проект финансировался в рамках контракта с Минобороны США. Эта миссия с ядерным источником питания является первой, получившей одобрение Федерального управления гражданской авиации США (FAA)