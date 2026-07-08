Перечислены важные функции Windows

Операционная система (ОС) Windows 11 получит крупное обновление 26H2 во второй половине 2026 года. Об этом сообщает издание Windows Central.

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Журналисты медиа перечислили, какие важные функции добавит апдейт. Так, 26H2 будет иметь встроенный сервис искусственного интеллекта (ИИ) Ask Copilot, с которыми можно будет общаться не только текстом, но и голосом. Кроме того, пользователи получат возможность настраивать панель задач — например, появится возможность закрепить ее в верхней части экрана. Также в ОС добавят обновленное меню «Пуск».

Пользователи Windows 11 будут иметь возможность настроить встроенный поиск — например, сделать так, чтобы он отображал выдачу без результатов из интернета.

«Иногда лучшее нововведение — это то, которое устраняет ненужный хлам», — прокомментировали ситуацию авторы портала.

Кроме того, в ОС появится возможность отсрочить обновления на срок до 35 дней. В материале говорится, что в 26H2 добавят новое меню «Выполнить» — его дизайн обновят впервые за десятки лет.

Журналисты издания подытожили, что большинство из этих функций уже доступны тем пользователям, которые не пропускали ранние обновления Windows.

Ранее пользователи Windows начали жаловаться на белое окно, занявшее экран компьютера. По словам журналистов издания PCWorld, проблема связана с браузером Chrome.