На Солнце завершился мощный всплеск активности

Завершился один из самых мощных в этом году всплесков солнечной активности, наблюдавшийся с конца июня до начала июля. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным ученых, причиной роста активности стало формирование на Солнце двух крупных групп пятен — № 4478 и 4479. Первая из них оказалась самой большой в 2026 году и второй по размеру за последние десять лет. За этот период специалисты зарегистрировали около 140 вспышек. Однако, как уточнили в лаборатории, всплеск прошел по достаточно спокойному сценарию. Всего две вспышки достигли максимального балла X.

«Причем в обоих случаях речь шла о событиях, мощность которых находилась на нижней границе соответствующего класса», — уточнили в ИКИ РАН.

Кроме того, 4 июля произошла магнитная буря, которая стала второй по интенсивности в этом году. В публикации лаборатории говорится, что сейчас оба активных центра из-за вращения Солнца ушли на его обратную сторону и больше не влияют на Землю. Теоретически они могут вернуться 20–21 июля, когда Солнце сделает половину оборота. Но ученые сомневаются, что от них что-то останется, так как перед уходом в обеих областях уже начался быстрый распад.

После ухода центров вспышечная активность резко пошла на спад, отмечают ученые. За последние 20 часов на Солнце не зафиксировано ни одной вспышки.