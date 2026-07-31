Почему людей так завораживает огонь?

На огонь можно смотреть бесконечно — пламя костра или камина завораживает многих людей так, что глаза оторвать невозможно. Он успокаивает, погружает в транс. Но почему вид огня еще с доисторических времен так расслабляет людей? Портал popsci.com разобрался в вопросе.

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У доктора Дэниела М.Т. Фесслера, эволюционного антрополога из Калифорнийского университета, есть теория. Он полагает, что дети, которые разводят огонь из необходимости, постепенно теряют к нему интерес, научившись зажигать костры и очаги. Тот факт, что огонь завораживает многих взрослых людей, по мнению ученого может быть лишь «незаконченным делом» из детства.

Фесслер впервые начал изучать этот вопрос более 20 лет назад, когда он вместе со своей женой-антропологом провел почти три года на юго-западе Суматры — крупного индонезийского острова к западу от Явы. Супруги проводили этнографическое исследование и жили в сообществе, где большинство домов готовили еду над огнем, и лишь малая часть перешла на керосиновые горелки.

Дети в таких сообществах, по наблюдению ученого, всегда были рядом с огнем с самого момента, как они могли ходить. Родители и другие взрослые присматривали за ними меньше, чем в Америке. Шестилетние дети доставали угли из домашнего очага, чтобы «печь» на них пироги из грязи — крошечные имитации блюд, которые взрослые готовили каждый день.

В итоге к 10-летнему возрасту дети в этом сообществе уже прекрасно умели обращаться с огнем. И именно в этот момент их любопытство к огню начинало увядать.

Фесслер считает это примером концепта, который эволюционные психологи называют «подготовленным обучением». Идея в том, что эволюция не всегда снабжает человека полным набором инструкций на генетическом уровне, но позволяет быстрее овладеть самыми важными вещами. Так, естественное любопытство по отношению к огню мотивирует детей учиться обращаться с ним. После этого у ребенка пропадает прежняя тяга к огню. И напротив, дети, чье любопытство не направляется в продуктивное русло, могут и во взрослом возрасте часами смотреть на огонь в камине.

Правда, не каждое научное доказательство аккуратно встраивается в эту теорию. Например, научная работа 2015 года изучила студентов колледжа в Аляске, где у популяции разная степень опытности в обращении с огнем. Результаты были неожиданными: люди, выросшие рядом с огнем, получали от него даже больше удовольствия, став взрослыми.

Теория Фесслера — не единственное исследование, посвященное роли огня в истории человечества. Аналогичная работа антрополога Кристофера Линна из Университета Алабамы изучила смежный вопрос: не причину, почему людей притягивает огонь, но какой эффект он оказывает на физиологию человека. В одном опыте он отслеживал кровеносное давление волонтеров, наблюдавших за огнем в различных обстоятельствах. Приборы показали, что давление падало, особенно если огонь потрескивал. Чем дольше подопытные смотрели на огонь, тем сильнее был эффект.

Исследование Линна также затрагивает диссоциацию — не в клиническом, но в повседневном смысле. Огонь, по его мнению, заставляет человека забыть об окружающем мире, сужая его внимание и успокаивая разум. Может, в этом есть и эволюционная составляющая: у костра в древности спокойным людям было комфортнее, чем агрессивным. Они вызывали меньше конфликтов, были более склонны делиться едой и присматривать за сородичами. Огонь, помогавший расслабиться, награждал тех, кто мог извлечь пользу из этого спокойствия.

Наконец, Фесслер также отмечает, что существуют безопасные способы утолить любопытство детей по поводу огня. В Германии существуют программы пожарной безопасности, которые не запрещают детям приближаться к огню, а, напротив, рассказывают, как разжечь огонь правильно, не причинив никому вреда.