Китай создал беспилотник с бионическими «крыльями чайки»

В Китае завершили первые морские испытания нового беспилотного летательного аппарата «Далянь-1», предназначенного для длительной эксплуатации над акваториями. Разработчики позиционируют платформу как многофункциональный прибрежный БПЛА, способный выполнять задачи мониторинга, логистики и аварийно-спасательных операций, сообщает The Paper.

Ключевой особенностью аппарата стала конструкция крыла, созданная с использованием бионических принципов и повторяющая форму крыла чайки. По оценке разработчиков, такая аэродинамическая схема повышает стабильность полета при сильном ветре и позволяет эффективнее работать в сложных морских условиях. Использование композитных материалов также позволило сократить массу конструкции более чем на 15%.

«Далянь-1» относится к классу гибридных беспилотных систем с возможностью вертикального взлета и посадки. После набора высоты аппарат переходит в режим горизонтального полета самолетного типа, что позволяет сочетать маневренность вертолетных платформ с экономичностью традиционных БПЛА.

Максимальная взлетная масса беспилотника превышает 150 кг, полезная нагрузка составляет до 45 кг. Размах крыла достигает 6,5 м, а крейсерская скорость — около 110 км/ч. Аппарат оснащен гибридной силовой установкой, благодаря которой заявленная дальность полета превышает 1300 км.

Разработчики отмечают, что эксплуатация беспилотников над морем требует решения ряда специфических задач: защиты оборудования от воздействия соленой среды, повышения устойчивости к ветровым нагрузкам и обеспечения надежной связи на больших расстояниях — «Далянь-1» создавался с учетом этих ограничений.

В перспективе китайские инженеры планируют развивать платформу в рамках отдельного семейства морских беспилотников. Среди возможных направлений применения: контроль прибрежных зон, инспекция морской инфраструктуры, экологический мониторинг, доставка грузов и проведение спасательных операций.