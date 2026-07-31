Устарела ли CAPTCHA в эпоху ИИ?

CAPTCHA встречается повсюду — это самый популярный в Интернете способ проверки пользователей различных сайтов. На протяжении десятков лет она помогала владельцам страниц фильтровать ботов и защищать вебсайты от спама… Но работают ли головоломки с цифрами, словами и фотографиями в эпоху искусственного интеллекта? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Механизм CAPTCHA появился в 1990-х чтобы стать простым решением достаточно сложной проблемы — проверки, кто, на самом деле, взаимодействует с компьютером. Первые капчи того времени, до сих пор используемые на некоторых современных сайтах, состояли из искаженного текста, поскольку старые программы для чтения текста с трудом интерпретировали видоизмененные слова.

Но со временем софт для чтения текста стал надежнее, для чего пришлось разрабатывать новые типы капчи. Например, reCAPTCHA — один из наиболее популярных сервисов; он предлагает пользователю идентифицировать объекты на фотографиях, взятых из Google Street View. Данный вариант капчи появился в 2009 году, после того, как Google приобрела сервис — разработчики сделали ставку на то, что распознавание объектов на реальных фото по-прежнему остается уникальным для человека навыком.

Капча постоянно совершенствовалась. Так, в 2014-м Google представила reCAPTCHA v2 — тест анализировал поведение компьютерной мыши, прося пользователя кликнуть на кнопку. Подозрительность действий определяется по ряду параметров: например, по тому, как пользователь взаимодействовал с сайтом до теста, или сколько времени ему понадобилось на клик.

Но сегодня технологии зашли так далеко, что распознавание картинок уже не является навыком, доступным только человеку. Еще в 2016 году исследователи обнаружили, что достаточно дешевые методы глубокого обучения способны решить reCAPTCHA v2 в 70% случаев. К 2024-му ученые смогли разработать ИИ-модель, которая корректно решает 100% головоломок, а в 2026-м специалисты протестировали инструмент, имитирующий человеческие повадки для прохождения reCAPTCHA v2. Даже в тех случаях, когда инструмент не мог обмануть тест, ИИ достаточно быстро решал вспомогательную головоломку с фотографиями.

Если и тест, и поведенческий слой можно обойти с помощью простого софта, который можно запустить на ноутбуке, то фундаментальная идея капчи попросту не работает.

Означает ли это, что капча безнадежно устарела? Не совсем. Хотя модель, которая «сломала» reCAPTCHA v2, сделала это без труда, исследователи проводили эксперимент в довольно контролируемых условиях. Многие меры безопасности связаны не с самой способностью ИИ решить тест, а с тем, как он решается. Так, исследователи меняли IP-адрес машины для каждой попытки теста, поскольку одиночный адрес с большим количеством решенных тестов либо получает капчу повышенной сложности, либо блокируется.

Современные варианты капчи фокусируются именно на этих фоновых характеристиках и показателях, а не на самой головоломке. В число таких систем входят reCAPTCHA v3, Friendly CAPTCHA, hCAPTCHA и Cloudflare Turnstile. Они вообще не задействуют какие-либо головоломки. Данные механизмы проверяют, инициировано ли действие реальным устройством, связаны ли с IP-адресом массовые автоматизированные действия, какова история cookie пользователя, и так далее, и тому подобное.

Другими словами, «гонка вооружений» продолжается, и капча по-прежнему популярна. Механизм использовался по всей Сети десятки лет, его легко настроить, он сравнительно недорогой. Но даже у продвинутых тестов есть свои недостатки. Хотя боты сегодня могут решать много вариантов капчи без труда, она регулярно причиняет головную боль обычным людям. Иногда ее даже называют дискриминацией людей с ограниченными возможностями, особенно слабовидящих. Не зря постоянно растущая сложность капчи давно стала предметом шуток и пародий.