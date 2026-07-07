НАТО работает над развитием сети космических спутников

НАТО считает космическую сферу ключевой для своей инфраструктуры, альянс работает над проектами по развитию сети спутников для связи и наблюдения, а также их запуску на орбиту.

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Об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская на Форуме оборонной промышленности на полях саммита НАТО в Анкаре.

"Отдельные спутниковые группировки уязвимы перед кибератаками, подавлением сигналов и физическими угрозами. Они также слишком медленно обрабатывают большие массивы данных. Поэтому сегодня 8 союзников запускают проект, направленный на изучение разработки мега-группировки. Это станет новой главой в космических операциях союзников", - сказала она.

Кроме того, НАТО продолжает развивать программу постоянного наблюдения союзников из космоса (APSS). Шекеринская указала, что Испания станет 19-м членом программы и "внесет вклад в наблюдение за побережьем" за счет атлантической группировки спутников. Помимо этого, Турция инвестирует в разработку двух спутников высокого разрешения, контракт на их строительство оценивается более чем в $300 млн.

Шекеринская добавила, что союзники по НАТО и партнеры в Индо-Тихоокеанском регионе работают над созданием сети космодромов и компаний, занимающихся космическими запусками.