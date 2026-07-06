Найдена гробница древнего принца с колесницей внутри

В центральной Италии археологи нашли гробницу древнего принца, внутри которой находилась двухколесная колесница и крупные запечатанные сосуды. Об этом сообщает La Brújula Verde.

Захоронение, датируемое VI веком до нашей эры, было обнаружено в районе Сироло у подножия горы Коперто в ходе раскопок, которые проводила компания ArcheoLab в сотрудничестве с муниципалитетом. Погребальный комплекс, принадлежавший знатному воину пиценского народа, представляет собой монументальный круг, огороженный не традиционным рвом, а деревянной палисадой — архитектурное решение, впервые встреченное в этих местах. В центре находилась большая мужская гробница с остатками колесницы, которая, скорее всего, была помещена в погребальную яму в собранном виде. Ее наличие является одним из главных признаков княжеского достоинства.

Вместе с колесницей в могиле обнаружили богатый набор предметов вооружения, включая шлем, боевой топор и другое оружие, а также несколько артефактов. Особый интерес представляют крупные бронзовые сосуды, закрытые керамическими крышками, все еще хранящие органические остатки, фрагменты керамики и кости животных — вероятно, следы поминального пира или подношений, которые должны были сопровождать усопшего в загробном мире. Рядом с центральным захоронением находилась женская могила с хорошо сохранившимися тканями, украшениями и остатками обуви с металлическими деталями, а также многочисленными фибулами, что свидетельствует о высоком статусе погребенной.

В испанском городе Барселона археологи нашли останки Элисенды де Монткады, которая была королевой-консортом Арагона и Валенсии. Гробница одной из самых могущественных королев Средневековья находилась в монастыре, который она основала в XIV веке.