Ключевые смартфоны Redmi резко подорожали

Xiaomi пересмотрела ценовую политику в отношении ряда популярных моделей смартфонов Redmi, повысив стоимость устройств в линейках Redmi K90 и Redmi Note 15. Об этом сообщает портал ITHome.

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Серия Redmi K90 подорожала в среднем на 200 юаней (около 2,2 тыс. руб.) во всех конфигурациях. Например, базовая версия с 12/256 ГБ памяти теперь оценивается в 2799 юаней (около 31,8 тыс. руб.) против прежних 2599 (около 29,5 тыс. руб.).

Линейка Redmi Note 15 показала более заметный рост цен — в среднем на 300 юаней (около 3,4 тыс. руб.). При этом производитель пересмотрел и конфигурации: минимальная версия теперь стартует с 8/128 ГБ вместо 6/128 ГБ и стоит 1399 юаней (около 15,9 тыс. руб.) против прежних 1099 (около 12,5 тыс. руб.). Redmi Note 15 Pro+ теперь стартует от 2299 юаней (около 26,1 тыс. руб.) вместо 1999 (около 22,7 тыс. руб.).

О повышении стоимости устройств Redmi сообщалось еще весной. В компании объясняют корректировку цен ростом издержек на ключевые компоненты, прежде всего модули памяти, которые продолжают дорожать на глобальном рынке.