«Союз МС-29» состыковали с переходным отсеком

Корабль "Союз МС-29", который отправится с экипажем к МКС в середине июля, был состыкован с переходным отсеком. Об этом сообщили в Роскосмосе.

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В госкорпорации уточнили, что переходный отсек механически связывает корабль с головным обтекателем и третьей ступенью ракеты-носителя "Союз-2.1а". Он обеспечивает интеграцию командного интерфейса "Союза МС-29" в бортовую систему управления ракеты.

Специалисты взвесили корабль перед стыковкой и завершили подготовку к укладке грузов.

Старт миссии запланирован на 14 июля. В основной экипаж миссии МКС-75 входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон. Дублерами выступают космонавты Константин Борисов, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Дениз Бернхэм.