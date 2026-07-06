Китай вводит правила против эмоциональной зависимости от ИИ-сервисов

Принадлежащий ByteDance чат-бот Doubao с 15 июля прекратит поддержку функции создания пользовательских ИИ-персонажей в связи со скорым вступлением в силу новых требований регуляторов. Об этом сообщает Bloomberg.

Соответствующие уведомления также выпустила платформа Qwen компании Alibaba. По данным китайских СМИ, аналогичные изменения готовят и другие крупные игроки рынка, включая сервис Yuanbao от Tencent.

Новые правила были опубликованы в апреле Управлением по вопросам киберпространства КНР и начнут действовать в середине июля. Документ запрещает распространение контента, который может вызывать у несовершеннолетних сильную эмоциональную зависимость от виртуального общения или негативно влиять на восприятие реальной жизни.

Регуляторы также ограничивают использование данных пользовательских диалогов для обучения будущих моделей искусственного интеллекта, если такая информация относится к категории конфиденциальной.

До ужесточения регулирования китайские платформы позволяли пользователям создавать виртуальных партнеров, цифровых психологов и персонажей, имитирующих известных исполнителей, с помощью нескольких текстовых запросов.