Сбер представил новую флагманскую ИИ-модель

Сбер представил новую флагманскую модель искусственного интеллекта GigaChat 3.5 Ultra. Она уже доступна без оплаты пользователям ИИ-помощника ГигаЧат, а также разработчикам в формате Open Source — для создания собственных сервисов и ИИ-агентов, сообщили в пресс-службе банка.

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По данным Сбера, обновленная модель лучше справляется с программированием, математическими вычислениями, анализом длинных документов и выполнением многошаговых агентских сценариев.

Кроме того, до четырех раз увеличилась скорость генерации длинных текстов, при этом модель стала почти вдвое компактнее по сравнению с предыдущей версией и требует меньше вычислительных ресурсов.

Уточняется, что в основе GigaChat 3.5 Ultra лежит разработанная командой Сбера собственная архитектура с технологией линейного внимания. В банке пояснили, что такой подход позволяет модели эффективнее работать с большими объемами текста, постепенно накапливая контекст без повторной обработки всего документа при каждом новом фрагменте.

Как отметили в компании, модель также поддерживает автономные агентские сценарии, в частности, способна самостоятельно находить необходимую информацию, обращаться к внешним сервисам, выполнять программный код и возвращать пользователю готовый результат.

В Сбере также отметили, что по ряду показателей GigaChat 3.5 Ultra приблизилась к результатам иностранных открытых моделей, при этом она почти вдвое компактнее. Решение построено по архитектуре Mixture of Experts (MoE), что позволяет снизить требования к вычислительным ресурсам и упростить развертывание на собственной инфраструктуре компаний.