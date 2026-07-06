В городе нашли гнездо динозавра

В районе Хайчжу китайского города Гуанчжоу обнаружили кладку яиц динозавров. Об этом сообщает Jam Press.

Необычную находку сделал житель города. Он заметил хорошо сохранившееся гнездо среди деревьев и сообщил о нем экспертам. Предполагается, что яйца пролежали в земле 66-70 миллионов лет.

В позднем меловом периоде территория современного Гуанчжоу представляла собой местность, покрытую реками, озерами и болотами. Такие влажные низменности отлично подходили для жизни динозавров, а позже — для образования окаменелостей.

Следующий шаг ученых — определить точный возраст и видовую принадлежность яиц. Затем уникальные окаменелости обещают представить публике.

Ранее сообщалось, что в музее-парке динозавров в Мезе, Франция, нашли около 100 окаменелых яиц размером с небольшие дыни. Их возраст составляет 72 миллиона лет.