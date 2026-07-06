Раскрыты характеристики мощного Xiaomi 18 Pro Max

Флагманский смартфон Xiaomi 18 Pro Max получит ряд существенных улучшений по сравнению с моделью предыдущего поколения. Об этом на своей странице в китайской соцсети Weibo заявил авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

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Согласно утечке, инженерный образец устройства оснащен большим плоским дисплеем с ультратонкими рамками и новым 2-нм флагманским процессором Qualcomm, предположительно Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Смартфон получит сразу два 200-мегапиксельных модуля. Основная камера будет поддерживать технологию LOFIC для расширения динамического диапазона, а второй сенсор станет телефотообъективом с трехкратным оптическим увеличением и возможностью макросъемки. Информация о третьей камере не уточняется.

Еще одним важным улучшением может стать аккумулятор емкостью более 8000 мАч — по слухам, его показатель составит 8500 мАч. Также ожидается поддержка проводной зарядки мощностью свыше 100 Вт и беспроводной зарядки на 50 Вт. В числе других предполагаемых особенностей — стереодинамики и увеличенный вибромотор с более выраженной тактильной отдачей.

Официальные сроки анонса и стоимость Xiaomi 18 Pro Max пока не раскрываются. По неофициальным данным, линейка Xiaomi 18 дебютирует в сентябре или октябре и может стать первой серией смартфонов на базе нового поколения флагманских чипов Qualcomm.