Генсек ООН назвал развитие ИИ опасным экспериментом над обществом

На конференции по безопасности искусственного интеллекта в Женеве генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил о бесконтрольном эксперименте над обществом и потребности вернуть контроль над технологиями.

Выступая на конференции по безопасности искусственного интеллекта в Женеве, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что повсеместное внедрение ИИ превратилось в эксперимент без плана и без согласия тех, на ком он проводится, передает РИА «Новости».

«Над нашим обществом проводится эксперимент без плана и согласия, и это неустойчиво и неприемлемо. Искусственный интеллект уже трансформирует наш мир. Вопрос в том, будем ли мы управлять этим преобразованием вместе или позволим ему управлять нами», – сказал генсек ООН.

Гутерреш подчеркнул, что для возврата контроля над развитием ИИ необходимо установить ограничения. Он отметил, что такие рамки должны ввести и правительства государств, и компании-разработчики, чтобы направить технологические изменения в безопасное и управляемое русло.

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