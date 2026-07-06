Названы скрытые функции кнопок смартфона

Кнопки регулировки громкости можно использовать, чтобы управлять скрытыми функциями смартфона. Об этом сообщает издание SlashGear.

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По словам авторов портала, практически все современные телефоны имеют многофункциональные кнопки регулировки громкости звука. Это означает, что их можно использовать для ряда других функций. В первую очередь журналисты вспомнили, что с помощью кнопок можно сделать фотографию, если нажать на нее в фотоприложении устройства.

Еще одной скрытой функцией кнопок назвали возможность заглушить входящий звонок. Кроме того, таким же образом можно отложить на время сигнал будильника.

«Это, безусловно, самый простой способ отключить звук вызова, если вам нужно незаметно заглушить телефон, например, во время совещания, когда телефон находится в кармане», — объяснили специалисты.

Многие девайсы позволяют самостоятельно настроить на физические кнопки определенные функции. Так, на кнопки регулировки звука можно назначить запуск конкретных приложений или функцию создания скриншота.

Ранее в «МегаФоне» рассказали, что использование навигатора сильнее всего влияет на расход заряда смартфона во время путешествий. В компании подчеркнули, что дополнительную нагрузку создает экран, который остается постоянно включенным.