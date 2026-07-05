В Китае умерших заменят андроидными копиями

В Китае запускают уникальный эксперимент по созданию антропоморфных роботов-двойников для людей, переживших утрату близких. Разработчики готовят партию из 100 андроидов, которые пройдут проверку в реальных домашних условиях. Об этом сообщает South China Morning Post.

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Издание пишет, что роботы- андроиды имеют высококачественную силиконовую «кожу» и в точности копируют черты лица. Они воспроизводят голос, манеру речи и жесты умершего человека.

Предварительно происходит нейросетевое обучение. Роботов программируют, используя семейные фотоснимки, видеозаписи и телефонные разговоры.

Компания-производитель уже показала опытный образец андроидной копии. Он способен понимать эмоции собеседника и поддерживать диалог. До конца 2026 года планируется передать 100 таких устройств для программ психологической поддержки.

Авторы проекта говорят, что не рассчитывают полностью заменить ушедших родственников. Цель эксперимента — поддержать человека в тяжелый период и помочь ему адаптироваться к потере.

Уже есть и критики проекта. Некоторые психологи говорят, что постоянное общение с андроидом может замедлить эмоциональное восстановление и отрицательно сказаться на психике.

Ученые намерены обобщить все данные после массового тестирования роботов в китайских семьях, понесших утрату.