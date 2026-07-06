В древнекитайской гробнице нашли следы магического ритуала

В китайской провинции Хубэй археологи сделали необычную находку. В успыпальнице правителя царства Чжен, который жил около 2600 лет назад, была найдена великолепная коллекция бронзовых колоколов. Колокола были сломаны и долгие годы исследователи полагали, что гробница подверглась разорению.

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Однако аспирант Института археологии Университетского колледжа Лондона Чинлун Цзе доказал, что разрушение — не дело рук грабителей, а результат магического обряда. Таким образом родственники древнекитайского государя «деактивировали» могущественные артефакты, связанные с культом предков. Статья опубликована в Cambridge Archaeological Journal.

Зачем разрушили бронзовые колокола

В гробнице правителя по имени Цюй, возглавлявшего царство Чжен в эпоху Весен и Осеней (771— 476 годы до н.э.), археологи нашли фрагменты искуссно выполненных бронзовых колоколов, которые были разбросаны по всей погребальной камере. Долгое время полагали, что это следы древнего ограбления. Однако Цзе убедительно показывает: повреждения нанесены намеренно во время похоронного обряда и связаны с изменением политической конъюнктуры.

Изначально Цюй заказал комплект колоколов, чтобы их звон взывал к потусторонним силам предков и защитил государство от агрессивного соседа, царства Чу. Однако конфликт был урегулирован династическим браком еще при жизни Цюя: за него вышла замуж сестра правителя Чу. Колокола, магическая сила которых предназначалась для борьбы с Чу, превратились в неудобное напоминание о прежней вражде.

Как артефакт связан с миром духов

Согласно мировоззрению той эпохи, бронзовые колокола не были простыми музыкальными орудиями. Они выступали посредниками между людьми и миром духов. Поэтому, когда военная угроза исчезла, родственники усопшего решили «нейтрализовать» старый набор, разобрав его, чтобы звон не достиг загробного царства и не потревожил правителя в потусторонней жизни. При этом они заказали для Цюя другой, более скромный комплект колоколов, который уже был аккуратно уложен лицом к юго-востоку, — эти экземпляры несли надписи, адресованные исключительно миру мертвых, и не имели отношения к земным делам.

Автор исследования обращает внимание, что современные археологи зачастую упускают из виду сакральную роль древних предметов.

«Просто документировать находки и приписывать им функциональное или символическое значение не всегда достаточно», — считает Чинлун Цзе.

В планах ученого — организовать экспедицию в один из городов царства Чжен, где, по предварительным данным, отливались эти загадочные бронзовые изделия; это поможет понять не только технологию производства, но и верования, связанные с ними.