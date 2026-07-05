Марсианский ровер NASA неожиданно сменил курс

Глава американского космического агентства Джаред Айзекман представил обновлённые планы по лунной программе. Ключевым изменением стало решение задействовать для работы на спутнике Земли мощный колёсный аппарат, изначально создававшийся в качестве наземного дублёра для марсоходов Curiosity и Perseverance.

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Ровер, идущий под техническим обозначением PROMISE (полярный аппарат для наблюдений, картографирования и контактных исследований), долгое время базировался в лаборатории реактивного движения и использовался для отработки алгоритмов управления на земных полигонах. Позднее его рассматривали как резервный вариант для отправки на Марс с возможной установкой радиоизотопного генератора. Однако теперь пунктом назначения определена Луна. Машина сможет преодолевать значительные расстояния в поисках полезных ископаемых и, в частности, водяного льда. Ключевое отличие от прежнего проекта VIPER – PROMISE не будет зависеть от солнечного света благодаря тому же РИТЭГу.

Одновременно NASA распределило почти 600 миллионов долларов на четыре новых лунных экспедиции. Контракт на два модуля Peregrine общей стоимостью 297,9 миллиона долларов получила компания Astrobotic. Firefly Aerospace должна будет доставить одну станцию Blue Ghost за 144,2 миллиона, а Intuitive Machines – модуль Nova-C стоимостью 148,3 миллиона. Каждый из этих подрядчиков уже предпринимал попытки отправить свои аппараты к Луне, и у всех за плечами разный опыт – как успешный, так и не вполне удачный.

Научная начинка всех четырёх платформ будет унифицирована. Таким образом NASA рассчитывает не только оценить реальные возможности модулей в идентичных условиях, но и заложить страховочный запас на случай сбоя одного из них. Посадочные площадки для каждой миссии выбраны разные, чтобы собрать максимум данных для будущего строительства обитаемой базы в районе Южного полюса Луны.