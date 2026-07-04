Серию мощных вспышек зафиксировали на Солнце

Девять сильных вспышек на Солнце произошли 4 июля. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

С 03:00 мск 4 июля на Солнце зафиксированы вспышки предпоследнего класса М - от М1.1 до M4.1 и продолжительностью от 15 минут до 36 минут.

«04 июля в 14.12 МСК в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4479 (N14W75) зарегистрирована вспышка M3.2 продолжительностью 24 минуты», — сообщили в институте.

Согласно данным ИПГ, мощность магнитной бури за последние 24 часа поднималась до уровня G3.

До этого ученые объяснили причины частых вспышек на Солнце. По их словам, несколько групп пятен на звезде влияют друг на друга, а это вызывает частые сильные вспышки. В Институте космических исследований (ИКИ) РАН пояснили, что их буквально «плющит».

На Землю обрушилась вторая по мощности магнитная буря года

3 июня на Солнце вследствие мощных вспышек произошел черный взрыв.