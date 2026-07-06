Apple готовит новый носимый девайс

В исходном коде iOS 27 обнаружили упоминание нового носимого устройства Apple, которое ранее не фигурировало в утечках. Неизвестным гаджетом могут оказаться очки или наушники с камерой, сообщает портал GSMArena со ссылкой на пользователя X (ранее Twitter) под ником @samhenrigold.

В коде iOS 27 упоминается устройство с модельным номером B790. Подробностей о нем пока нет, однако известно, что гаджет совместим с ИИ-функцией Visual Intelligence, которая с помощью ИИ распознает объекты в камере.

Visual Intelligence позволяет анализировать окружающие объекты через камеру и задавать Siri вопросы о них. Система умеет распознавать достопримечательности, текст, известные предметы и логотипы брендов. Сейчас эта функция доступна на iPhone 15 Pro и более новых моделях.

Поскольку для работы Visual Intelligence необходима камера, предполагается, что речь идет о новом устройстве Apple с функцией съемки. Среди возможных вариантов называют смарт-очки с элементами дополненной реальности, хотя официального подтверждения этому нет. Версия о новых AirPods с камерами выглядит менее вероятной на фоне недавних сообщений о приостановке разработки такого проекта.