Apple может встроить датчик здоровья в необычный аксессуар

Apple может оснастить силиконовый ремешок для будущих часов Apple Watch Series 12 встроенным датчиком здоровья. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на инсайдера Kosutami.

По данным источника, сенсор будет интегрирован непосредственно в силиконовый ремешок методом литья под давлением. При этом, как утверждается, Apple пока не удалось реализовать аналогичное решение для ремешков из других материалов. Какой именно показатель здоровья сможет измерять новый датчик, не уточняется.

Как отмечает издание, Apple уже много лет изучает возможность размещения различных датчиков в ремешках Apple Watch. Ранее компания патентовала модульные ремешки с функциями измерения артериального давления, анализа пота, уровня гидратации организма и другими возможностями, однако ни одна из этих разработок пока не дошла до коммерческого продукта.

MacRumors подчеркивает, что сведения о новом датчике пока не подтверждены другими источниками, а достоверность прошлых публикаций Kosutami оценивается неоднозначно.

По данным издания, Apple Watch Series 12, как ожидается, получат новый процессор, но в остальном будут незначительно отличаться от предыдущего поколения и сохранят дизайн, представленный в Series 10. Презентация устройства ожидается осенью одновременно с iPhone 18 Pro и первым складным iPhone.