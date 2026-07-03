В горах Дагестана во время скальных работ обнаружена массивная цепь, уходящая в породу на несколько метров, сообщает Mash.

Местные исследователи предположили, что находка может быть той самой оковой, которой, согласно древнегреческому мифу, был прикован к скале титан Прометей. Вес артефакта превышает 60 кг, при этом цепь не имеет соединительных швов, что, по мнению дагестанских специалистов, делало ее «несокрушимой». Рядом были найдены крутильные сосуды, позволившие оценить возраст находки — более трех тысяч лет.

Гендиректор музея Владимир Меликов высказал предположение о возможной связи артефакта с мифологическим сюжетом. Впоследствии цепь передали в музей в Адыгее, где после реставрации она была помещена на стенд и стала доступна для посетителей. Ранее находка долгое время не демонстрировалась публике.

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