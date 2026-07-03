Названы причины замедления старого компьютера

Старый компьютер можно ускорить без дорогостоящего апгрейда оборудования. Об этом сообщает издание XDA.

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Редактор портала Казим Алви заявил, что производительность даже старого персонального компьютера (ПК) можно увеличить, если освободить часть ресурсов. В первую очередь он рекомендовал отключить некритичные функции — например, индексирование поиска или сервис обмена с Microsoft диагностическими данными. Также он рекомендовал очистить место на диске: «Система неизбежно будет замедляться, особенно когда накопитель заполнен более чем на 90 процентов».

Кроме того, журналист рассказал о важности очистки очереди автозапуска — списка программ, которые запускаются при каждом включении Windows.

«С ними компьютер загружается дольше, а ненужные фоновые процессы потребляют системные ресурсы», — объяснил автор.

В материале говорится, что можно попробовать выключать компьютер, а не переводить его в спящий режим. В заключение Алви посоветовал регулярно открывать крышку системного блока и удалять накопившуюся пыль, так как он способствует перегреву ПК.

В начале июля выяснилось, что доля Windows 11 внезапно снизилась после четырех месяцев роста популярности. Доля актуальной ОС составила 69,9 процента, хотя еще месяц назад достигала 71,8 процента.