Рассекречена новая версия Windows

Microsoft создала новую версию Windows, работающую на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Windows Central.

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Профильный портал получил видео, которое прислал один из проверенных источников в компании. Ролик рассказывал об Aion — облегченной операционной системе (ОС). Как пояснили авторы видео, новая ОС создана на основе Windows, но лишена большинства компонентов и сервисов традиционной операционной системы.

Aion базируется на искусственном интеллекте — сервис Copilot «находится в центре пользовательского интерфейса». При этом ОС не запускает привычных программ — она поддерживает только веб-приложения и не работает без подключения к интернету. Рассекреченную Aion авторы назвали облегченной версией Windows 11.

По словам редактора портала Зака Боудена, концепция новой ОС действительно была разработана в Microsoft. Однако проекта и презентацию Aion создали в 2024 году, и неизвестно, продвинулся ли IT-гигант в ее разработке.

«Насколько я понимаю, Aion был экспериментальным проектом, придуманным для изучения возможностей пользовательского интерфейса настольной версии, созданного с нуля на основе агентного ИИ», — подытожил Боуден.

Ранее Microsoft предупредила многих пользователей Windows 11 о скором окончании сроков поддержки ОС. В компании рассказали, что поддержка версии 24H2 завершится 13 октября 2026 года.