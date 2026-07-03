На Марсе обнаружили руины древней цивилизации

Новое панорамное изображение, переданное марсоходом Curiosity с поверхности Красной планеты, вызвало бурную дискуссию в интернете. На снимке, сделанном в кратере Гейла, некоторые пользователи разглядели объект, напоминающий строение с дверным проемом, передает Daily Mail.

По мнению уфолога Скотта Уоринга, это глинобитная стена и вход, созданные разумными существами для защиты от непогоды. Он заявил, что на 100% уверен в искусственном происхождении структуры.

В NASA пока не комментируют последние заявления, однако в 2022 году агентство уже объясняло схожие оптические иллюзии естественными трещинами в горных породах. Скептики в соцсетях также указывают, что объект, скорее всего, является обычным скальным образованием.

Ранее Уоринг уже делал громкие заявления по поводу снимков с Марса. В этот раз он также обратил внимание на фотографию 2014 года, сделанную ровером Opportunity, на которой, по его словам, запечатлено «оружие пришельцев» — камень необычной формы длиной около 30 сантиметров.

Оппоненты уфолога считают эту версию абсурдной и напоминают, что марсоходы за годы работы не раз передавали на Землю изображения причудливых скал, которые всегда оказывались результатом естественных геологических процессов.