Ветеринарный врач Владимир Уражевский рассказал, что у здоровой кошки на морде должно быть 24 уса — по 12 с каждой стороны, размещенных в четыре ряда. Это количество вибриссов необходимо для нормальной жизнедеятельности животного, и любые отклонения могут указывать на проблемы со здоровьем.

Специалист подчеркнул, что владельцам следует внимательно следить за состоянием усов питомца, так как они выполняют важную функцию органа чувств. Усы помогают кошке ориентироваться в пространстве и воспринимать окружающие предметы. Поэтому их нельзя подстригать или повреждать, так как это может вызвать дискомфорт и боль у животного.

Если усы начинают ломаться или выпадать, это может быть признаком различных заболеваний, включая сахарный диабет и гормональные нарушения, пишет «Абзац». В таком случае ветеринар рекомендует не откладывать визит к специалисту для обследования.

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