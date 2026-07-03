Около 400 американских газет подали в суд на OpenAI и Microsoft

Около 400 местных газет США присоединились к коллективному иску против OpenAI и Microsoft, обвинив компании в незаконном использовании журналистских материалов для обучения моделей искусственного интеллекта. Иск подан в федеральный суд Южного округа New York и стал одним из крупнейших подобных разбирательств с участием региональных СМИ.

Истцами выступили 35 издательских компаний, представляющих газеты из 33 штатов. По их версии, OpenAI и Microsoft без разрешения копировали сотни тысяч статей, в том числе доступных только по подписке, а затем использовали этот контент для обучения таких сервисов, как ChatGPT и Copilot. Издатели также утверждают, что компании удаляли сведения об авторских правах и авторстве.

Истцы считают, что подобная практика наносит ущерб медиаиндустрии, поскольку ИИ-сервисы создают краткие пересказы материалов и могут снижать посещаемость новостных сайтов, а вместе с ней — доходы от рекламы и подписки. Газеты требуют компенсации, а также судебного запрета на дальнейшее использование их материалов без лицензии.

В OpenAI заявили, что модели обучаются на общедоступной информации в рамках принципа добросовестного использования, а компания продолжает заключать лицензионные соглашения с новостными организациями. Microsoft пока не прокомментировала новый иск.

Дело стало продолжением серии судебных разбирательств между разработчиками генеративного ИИ и правообладателями. В частности, в конце 2023 года аналогичный иск против OpenAI и Microsoft подала The New York Times.