В России появился аналог ушедшего из РФ агрегатора ИИ OpenRouter

В России появился аналог агрегатора моделей искусственного интеллекта OpenRouter, прекратившего работу с пользователями из РФ в июне 2026 года. Фактически функции этой платформы начал дублировать сервис Foundation Models, который теперь предоставляет доступ не только к локально развернутым, но и к внешним большим языковым моделям от Alibaba, DeepSeek, Z.ai и других глобальных разработчиков. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании Cloud.ru, которой принадлежит Foundation Models.

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После ухода OpenRouter российские пользователи лишились единой площадки, позволяющей через один API подключаться к моделям разных поставщиков. В Cloud.ru заявили, что Foundation Models станет полноценной альтернативой этому сервису. Пользователи смогут подключать модели через единый API или веб-интерфейс, оплачивать только фактическое использование, а также сравнивать модели по характеристикам и стоимости.

Одним из ключевых отличий Foundation Models от OpenRouter в компании называют встроенные механизмы безопасности. В частности, инструмент Guardrails автоматически выявляет и маскирует корпоративные и пользовательские данные в запросах, снижая риск утечек, а также фиксирует случаи обнаружения чувствительной информации в системе мониторинга.

В компании подчеркнули, что компания продолжит предлагать модели, развернутые в собственной инфраструктуре для сценариев, требующих соблюдения требований закона № 152-ФЗ, одновременно расширяя каталог за счет внешних моделей и предоставляя клиентам доступ к новым разработкам сразу после их появления у мировых провайдеров.

Сейчас каталог Foundation Models включает более 20 больших языковых моделей семейств GLM, Qwen, DeepSeek, MiniMax, GigaChat и других. В числе недавно добавленных решений – GLM-5.2, представленная на мировом рынке в конце июня и получившая известность благодаря высоким результатам в задачах программирования и агентных сценариях.