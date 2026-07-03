Ученые предупредили о страшном сценарии для Сибири

Южные районы сибирской тайги могут лишиться хвойных лесов и превратиться в лесостепь или сухую степь уже к концу века. Специалисты связывают этот сценарий с глобальным потеплением, о чем сообщает SHOT.

Эксперт по информационной и экологической безопасности в беседе с телеграм-каналом пояснил механизм разрушения экосистемы. По его словам, даже незначительное повышение средних температур провоцирует резкое усиление испарения влаги.

Это приводит деревья к хроническому водному стрессу: их рост замедляется, а способность к восстановлению после повреждений падает до критического уровня.

Критическую ситуацию усугубляет сочетание аномальной жары, засухи, масштабных лесных пожаров и нашествия насекомых-вредителей. Если молодые деревья не успевают вырасти в промежутках между возгораниями, плотная тайга неизбежно деградирует.

При этом ученые подчеркивают, что речь не идет о полном исчезновении всей сибирской тайги. Западносибирские болота, вечная мерзлота Якутии, лиственничные леса Центральной Сибири и горные массивы Алтая развиваются по иным климатическим сценариям.

Однако если текущие темпы изменения климата сохранятся, южные участки леса будут утрачены безвозвратно — на естественное восстановление этих территорий у природы уйдут сотни лет.

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