Завершена заправка корабля «Союз МС-29»

Заправка пилотируемого корабля "Союз МС-29", который будет запущен с экипажем МКС-75 в середине июля, завершена на космодроме Байконур.

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Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Завершена заправка пилотируемого корабля "Союз МС-29", - говорится в сообщении.

Специалисты активно готовят корабль к следующим этапам работы, в том числе укладке доставляемых грузов, проверке герметичности люков, монтажу экранно-вакуумной теплоизоляции, контрольному взвешиванию и стыковке с переходным отсеком. Также космонавтам Роскосмоса и астронавтам NASA предстоит заключительная "примерка" корабля, во время которой экипаж знакомится с размещением доставляемых грузов и тестирует работоспособность бортовых систем.

Старт миссии запланирован на 14 июля. В основной экипаж миссии МКС-75 входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон. Дублерами выступают космонавты Константин Борисов, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Дениз Бернхэм.