Продажи смартфонов в России упали

В первом полугодии 2026 года рынок смартфонов в России продолжил падение, продажи в натуральном выражении сократились на 7,8 процента в штуках, до 12 миллионов устройств на сумму более 260 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на данные «М.Видео» пишет «Коммерсантъ».

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Средняя стоимость гаджета выросла на два процента, до 21,9 тысячи рублей. Лидером среди всех моделей как в денежном, так и в натуральном выражениях стал iPhone 17 на 256 гигабайт, далее идут iPhone 17 Pro на 256 гигабайт и iPhone 15 на 128 гигабайт.

Первым среди брендов по количеству идет Redmi, хотя его доля снизилась с 18,6 процента до 16,7 процента, а на втором месте остался Samsung с долей 13,6 процента. В денежном выражении лидирует Apple, занимающий 26,7 процента рынка, а следом вновь идет Samsung.

В МТС подтвердили падение рынка, объяснив, что основным фактором остается увеличение среднего срока владения устройством. Пользователи реже обновляют гаджеты, потому что им хватает современных моделей на несколько лет использования.

В пресс-службе restore: предположили, что конкуренция среди брендов в среднем и премиальном ценовых сегментах только усилится. В поддержку Apple будет выступать лояльность к бренду, а Samsung укрепляет позиции за счет моделей среднего ценового сегмента.

Ранее Apple объяснила, что повышение цен на собственные устройства призвано компенсировать рост издержек, который вызван беспрецедентным дефицитом чипов памяти и накопителей, связанным с бумом в секторе обработки данных и искусственного интеллекта.