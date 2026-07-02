Apple удалила поддержку DVD в macOS 27

Компания Apple во второй бета-версии macOS 27 Golden Gate удалила фреймворк DVDPlayback, отвечающий за воспроизведение DVD-дисков, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на MacWorld.

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После удаления фреймворка встроенный DVD-проигрыватель перестал работать в бета-версии. В одном из следующих обновлений он будет окончательно исключен из системы и пользователи не смогут воспроизводить DVD-диски штатными средствами операционной системы. Для этого придется использовать сторонние приложения.

При этом DVDPlayback, как и встроенный DVD-плеер, долго не получали обновлений и считаются устаревшими. Кроме того, приложение было скрыто из интерфейса операционной системы и автоматически запускалось только при подключении диска. Пользователи, в свою очередь, отправляли жалобы на нестабильную работу и низкое качество воспроизведения.

Помимо этого, ноутбуки и компьютеры компании давно не оснащаются встроенными оптическими приводами. Основные способы распространения фильмов и другого мультимедийного контента – стриминговые сервисы и цифровые загрузки, а в случае необходимости можно использовать сторонние USB-приводы.

Ранее сообщалось, что с января 2028 года Sony Interactive Entertainment перестанет выпускать диски для новых игр на консолях PlayStation. В компании объяснили, что это связано с изменением предпочтений потребителей – все больше пользователей выбирают цифровую покупку.