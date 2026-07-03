В России призвали адаптировать ИИ под возраст пользователей

Блокировка нейросетей сегодня не имеет смысла – гораздо разумнее было бы сосредоточиться на развитии технологий искусственного интеллекта в навыках определения возраста пользователей. Важно, чтобы ИИ, в зависимости от того, с кем общается, мог фильтровать контент и выстраивать диалог, заявил НСН руководитель лаборатории «Машинное обучение и семантический анализ» института ИИ МГУ Константин Воронцов.

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Он подчеркнул, что пользователи сегодня в любом случае найдут варианты обхода блокировок, поэтому необходимо вместо этого разработать специальный ИИ для детей и подростков. Важно, чтобы нейросеть могла общаться с пользователем, учитывая особенности его психики. Так, диалог с четырёхлетним и восьмилетним ребёнком должен выстраиваться по-разному, убеждён эксперт.

«Запретить никто это не сможет. Модель просто должна подстраиваться под особенности человека, она должна понимать, кто перед ней, что с этим человеком можно обсуждать, а что нельзя, — пояснил он. — Этого просто пока нет, потому что технология немного отстаёт в развитии, но это будет».

Он призвал «поумериться» с запретительными мерами, подчеркнув, что такое движение может замедлить развитие технологий. Вместо этого, по мнению Воронцова, следует вкладывать средства и ресурсы в новые разработки, обучая нейросети подстраиваться под каждого конкретного пользователя.

Исследователи до этого выяснили, что ИИ постепенно становится обычной частью жизни школьника: почти каждый второй учащийся (45%) уже использует нейросети. По словам родителей, 28% детей используют их в большей степени ради развлечений, 10% — для учёбы, а 7% регулярно обращаются к ИИ для решения различных задач – творчества, поиска и проверки информации и прочего.