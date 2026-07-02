Впервые планету нашли с помощью искривления пространства-времени

Телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) НАСА впервые обнаружил планету благодаря искривлению пространства-времени, а не привычному прохождению перед звездой. Новый мир, получивший название Gaia23bra b, представляет собой сверхъюпитерианскую планету, которая обращается далеко от своей звезды. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astrophysical Journal Letters.

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Неожиданная находка

«Когда TESS запускали, никто не ожидал, что он сможет находить планеты такого типа, — отметила профессор Университета Нью-Мексико Диана Драгомир. — Это открытие говорит о том, что в архивах TESS, скорее всего, скрываются и другие подобные планеты, которые мы раньше просто не искали».

Событие микролинзирования впервые заметили в 2023 году с помощью космического телескопа Gaia Европейского космического агентства. Когда звезда с планетой прошла точно на линии зрения с более далекой фоновой звездой, ее гравитация искривила и усилила свет источника. Анализ кривой блеска позволил выявить наличие планеты.

Позже ученые вернулись к архивным данным TESS и увидели, что телескоп тоже зафиксировал это событие.

«Наблюдения Gaia были слишком редкими, чтобы заметить планету. А TESS наблюдал за этим участком неба с высокой частотой — каждые 200 секунд почти два месяца, — рассказала аспирантка Мэллори Харрис. — Благодаря этому удалось увидеть дополнительные детали в кривой блеска, вызванные планетой».

Характеристики планеты

Gaia23bra b примерно в 1,63 раза массивнее Юпитера. Она обращается вокруг оранжевого карлика (масса звезды — около 80 % солнечной) на расстоянии, сравнимом с орбитой Юпитера в нашей системе. Найти такую планету обычным транзитным методом TESS было бы практически невозможно.

Из более чем 6000 известных экзопланет большинство нашли именно методом транзита — когда планета проходит перед звездой и немного затмевает ее свет. Этот способ хорошо ловит планеты, расположенные близко к звезде.

Микролинзирование работает иначе. Оно особенно чувствительно к планетам на широких орбитах — таких, как в нашей Солнечной системе, и даже в обитаемой зоне. Пока этим методом найдено меньше 5 % всех экзопланет.

«Главное преимущество микролинзирования — в типах планет, которые оно способно обнаружить, — объясняет Мэллори Харрис. — Мы можем находить меньшие планеты на больших расстояниях от звезд, включая потенциально обитаемые миры».

«Транзиты и микролинзирование прекрасно дополняют друг друга. Каждый метод видит те планеты, которые другому просто не под силу», — добавляет Диана Драгомир

События микролинзирования происходят один раз и больше не повторяются, поэтому изучать такие планеты сложно. Тем не менее накопление статистики поможет понять, как часто встречаются планеты на широких орбитах и как формируются планетные системы.

Это открытие подчеркивает ценность совместной работы разных телескопов. В будущем космический телескоп Нэнси Грейс Роман (запуск запланирован на осень 2026 года) должен открыть тысячи планет именно методом микролинзирования. Gaia23bra b стала важным доказательством того, что высокочастотные наблюдения из космоса работают.