В России рекордно подешевел базовый iPhone 16

Базовый iPhone 16 на 128 ГБ подешевел в России до 50 тыс. руб. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

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Наиболее выгодные предложения встречаются на площадках частных объявлений, где новый iPhone 16 на 128 ГБ предлагается от 49 тыс. руб. В розничных магазинах цена стартует от 53 тыс. рублей. магазинах, тогда как федеральные сети и вовсе просят за эту модель от 69 тыс. руб.

Отмечается, что на фоне актуальной линейки Apple прошлогодний флагман выглядит одним из самых привлекательных предложений по соотношению цены и возможностей. Например, стоимость iPhone 17e начинается от 50 тыс. руб., тогда как базовый iPhone 17 оценивается минимум в 66 тыс. руб., а iPhone Air — от 69 тыс. руб.

Несмотря на низкую цену, iPhone 16 предлагает актуальные технические характеристики. Смартфон оснащен процессором Apple A18 с поддержкой функций Apple Intelligence, 8 ГБ оперативной памяти и двойной основной камерой. Кроме того, именно в базовой модели впервые появились программируемая кнопка Action Button и клавиша Camera Control для быстрого управления камерой.