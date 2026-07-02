Названы лучшие Android-смартфоны во всех ценовых категориях

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали июньский рейтинг Android‑смартфонов с лучшим соотношением цены и производительности в разных ценовых сегментах.

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В категории до 999 юаней (примерно 11,4 тыс. руб.) в топ-3 вошли бюджетные Redmi Note 15, Redmi Note 14 5G и Honor Play 10C.

Среди моделей стоимостью до 1999 юаней (около 22,9 тыс. руб.) лидером стал Oppo K13 Turbo Pro 5G. Следом расположились OnePlus Ace 5 Racing Edition и realme Neo7 Turbo.

В диапазоне до 2999 юаней (порядка 34,4 тыс. руб.) лучшими названы флагманы Redmi K90, realme Neo8 и Oppo K15 Pro+.

В категории до 3999 юаней (около 45,9 тыс. руб.) первые позиции заняли realme GT 8 Pro и Honor Win и RedMagic 11 Air.

Наконец, в сегменте от 4000 юаней лидером по версии AnTuTu стал iQOO 15, за которым следуют Redmi K90 Pro Max и Xiaomi 17 Max.

Авторы рейтинга отмечают, что при цене от 4000 юаней важную роль играют уже личные предпочтения: диагональ и тип экрана, качество изображения, общая скорость системы и другие параметры.