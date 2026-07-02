Ученые заявили о создании «с нуля» синтетической клетки

Группа ученых из Университета Миннесоты объявила о создании полностью синтетической клетки, которая была собрана «с нуля» и прошла полный жизненный цикл, включая размножение. Об этом пишет ScienceAlert.

Один из руководителей проекта синтетический биолог Кейт Адамала пояснила, что им удалось «воспроизвести в химии то, что раньше было возможно только в биологии: полный набор функций клетки».

«Это доказывает, что для самых фундаментальных функций жизни, таких как рост и репликация, не нужна таинственная магическая искра», — заметила она.

В проекте SpudCell было использовано всего 90 тысяч пар оснований, при том, что геном человека содержит их около 3 миллионов. Ранее биологи предполагали, что для нормального функционирования живой клетке требуется не менее 113 тысяч пар оснований.

Каждая искусственная SpudCell состоит из липосомы — сферы из жиров, имитирующей внешнюю мембрану настоящей клетки, — в которую встроены семь плазмид, небольших фрагментов ДНК (часто встречающихся у бактерий), которые немного отличаются от привычных хромосом. Вместе эти семь плазмид и составляют геном SpudCell.

Однако публикация исследования столкнулась с трудностями. По информации издания, один из рецензентов престижного научного журнала Cell заявил, что проект нельзя считать «подлинной биологией», так как SpudCell не может воспроизводить себя на протяжении многих поколений, а значит, не может и эволюционировать.

Ранее ученые обнаружили в Японии, в реке Инасегава в городе Камакура, гигантский вирус, который размножается необычным способом. Фуртивирус в отличие от других гигантских вирусов, разрушает ядро и размножается в остатках ядерной жидкости.