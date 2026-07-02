Xiaomi представила недорогую мышь с динамической прокруткой

Xiaomi представила беспроводную мышь Wireless Mouse 4 Pro с тихими переключателями, возможностью настройки через веб-интерфейс и поддержкой одновременного подключения к трем устройствам. Об этом сообщает GizmoChina.

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Мышь выполнена в компактном корпусе размером 115,5х62х36,5 мм и весит 66 г. Под магнитной верхней крышкой размещены отсек для батарейки и место для хранения USB-ресивера. Для основных кнопок производитель использовал тихие переключатели TTC с увеличенным ходом. Боковые клавиши получили металлическое покрытие и могут быть переназначены через фирменное веб-приложение. Там же доступна регулировка чувствительности сенсора в диапазоне от 1000 до 2400 DPI.

Одной из особенностей модели стало колесо прокрутки с электромагнитным механизмом, автоматически изменяющим усилие прокрутки в зависимости от скорости вращения. Кроме того, установленный сенсор TOG позволяет использовать мышь даже на прозрачных стеклянных поверхностях без специального коврика.

Wireless Mouse 4 Pro поддерживает одновременное подключение к трем устройствам: одному по радиоканалу 2,4 ГГц через USB-приемник и двум по Bluetooth 5.0. Для быстрого переключения между ними предусмотрена отдельная кнопка.

Продажи Xiaomi Wireless Mouse 4 Pro в Китае уже стартовали за 199 юаней (около 2,3 тыс. руб.).