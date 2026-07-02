Илон Маск захотел обзавестись ручным мамонтом

Во время выступления на саммите Abundance360 предприниматель Илон Маск признался, что с удовольствием завел бы миниатюрного шерстистого мамонта. Об этом он рассказал в беседе с основателем саммита Питером Диамандисом, передает ixbt.com.

Диамандис напомнил Маску о его прежних словах о желании обзавестись таким необычным питомцем и спросил, действительно ли это так.

Как уточнил он, «было бы очень круто иметь в качестве питомца миниатюрного шерстистого мамонта». По словам Маска, «это было бы просто потрясающе».

После этого Диамандис пообещал обсудить эту идею с генеральным директором биотехнологической компании Colossal Biosciences, которая занимается проектами по возрождению вымерших видов животных.

Основанная в 2021 году предпринимателем Беном Ламмом и генетиком Джорджем Черчем, Colossal Biosciences специализируется на технологиях деэкстинкции и сохранения биоразнообразия. Компания редактирует ДНК азиатских слонов, чтобы наделить их характерными признаками шерстистых мамонтов, включая густую шерсть, устойчивость к холоду и изогнутые бивни.

По планам компании, первые гибридные детеныши могут появиться уже к 2028 году. Для этого ученые намерены отредактировать более 20 генов и использовать технологии экстракорпорального оплодотворения. По состоянию на начало 2025 года рыночная оценка Colossal Biosciences достигла 10,2 млрд долларов.