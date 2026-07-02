Рассекречены точные параметры аккумуляторов iPhone 18 Pro и 18 Pro Max

Смартфон iPhone 18 Pro Max может получить более емкий аккумулятор по сравнению с предшественником, сообщает GizmoChina со ссылкой на новую утечку из Weibo. По данным источника, емкость батареи будет различаться в зависимости от региона продаж.

Утверждается, что европейская и глобальная версии устройства с физическим слотом для nano-SIM получат аккумулятор емкостью 5235 мАч, что примерно на 8,5% больше по сравнению с iPhone 17 Pro Max. Версия для США, которая, как ожидается, будет поддерживать только eSIM, может получить батарею емкостью 5425 мАч против 5088 мАч у предыдущего поколения. Разница объясняется тем, что отсутствие физического SIM-лотка освобождает дополнительное пространство внутри корпуса.

Согласно утечке, iPhone 18 Pro также незначительно увеличит емкость аккумулятора. Европейская версия модели может получить батарею на 4056 мАч вместо 3998 мАч, а американская – на 4288 мАч против 4252 мАч у iPhone 17 Pro.

Издание отмечает, что эти данные совпадают с более ранней информацией инсайдера Digital Chat Station, который ранее утверждал, что аккумулятор iPhone 18 Pro Max впервые превысит отметку в 5000 мАч.

По данным GizmoChina, линейка iPhone 18, включая iPhone 18 Pro Max с новым 2-нм процессором A20 Pro, должна быть представлена в сентябре 2026 года.