Лучшие отцы в животном царстве

В царстве животных отцовство — неоднородное явление. Самцы некоторых видов, вроде медведей гризли или львов, почти не взаимодействуют с потомством после рождения. Но другие делают все ради детенышей, от строительства и защиты гнезда до высиживания яиц. Портал popsci.com рассказал о самых выдающихся отцах среди животных.

Морские коньки

Морские коньки — неофициальные отцы-герои по меркам царства животных. Хотя яйца, из которых появляется потомство, производит самка, беременность переносит именно отец. После спаривания самка перемещает свои яйца в специальный мешок на хвосте самца, где он оплодотворяет их. После этого самец заботится о яйцах 2-4 недели — и на свет появляются мальки. В зависимости от конкретного вида, у морских коньков могут появиться от всего пяти мальков до двух тысяч одновременно. Чем их больше, тем выше вероятность, что кто-то из потомства выживет.

Водяные клопы

Некоторые водные животные, вроде водяных клопов (тех самых, что любят кусать людей за большие пальцы), пользуются инструментом, который есть в мастерской у каждого отца-человека — клеем. Самки водяных клопов откладывают яйца прямо на спину партнера, после чего приклеивают их к самцу специальным протеиновым клеем. Водостойкая субстанция помогает яйцам держаться на месте.

Трехиглые колюшки

Самцы трехиглой колюшки, как и клопы, тоже пользуются клеем — но немного иначе. Особые выделения из почек позволяют им строить из морского мусора и водорослей гнезда, похожие на тоннеле. Причем биохимия этого «клея» достаточно гибкая: самец может подстраивать его свойства под химию окружающей среды, чтобы гнездо сохраняло прочность. А в брачный период самцы колюшки привлекают самок в гнезда, где они откладывают яйца для оплодотворения.

Обыкновенные нанду

Если морские коньки известны тем, что отец может родить потомство, то обыкновенные нанду — пример для подражания отцам, предпочитающим хлопотать по дому. Эти крупные бескрылые птицы строят гнезда для яиц своих партнеров, высиживают их и воспитывают птенцов в одиночку, оберегая их от опасности. У взрослых нанду не очень много естественных хищников в Южной Америке, но некоторые крупные кошки, такие как пумы и ягуары, могут охотиться на них.

Арапаимы

Арапаимы, обитающие в Амазонке — одни из крупнейших пресноводных рыб в мире, и у них не так много хищников. Но для их крошечных мальков мир куда более опасен. Чтобы защитить потомство от лишних рисков, самцы арапаимы засасывают мальков в рот, чувствуя приближение хищников. Потом они отплывают в безопасное место и выпускают их на волю. Для контекста, самка арапаимы может отложить в гнезде от 20 000 до 50 000 яиц одновременно.