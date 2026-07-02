Представлен планшет iQOO Pad 5c

iQOO без шума представила в Китае планшет Pad 5c. В основе стоит процессор Snapdragon 8s Gen 3. Объём оперативной памяти от 8 до 12 ГБ LPDDR5X. Встроенной памяти от 128 ГБ до 256 ГБ.

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Экран диагональю 12,1 дюйма LCD имеет разрешение 2,8K и частоту обновления 144 Гц. Толщина корпуса 6,62 мм, вес 584 грамма. Ёмкость аккумулятора 10 000 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 44 Вт.

Камеры: 5 мегапикселей спереди и 8 сзади. За звук отвечают четыре динамика. Есть поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, а также установлены разъемы USB Type-C 3.2.

© iQOO

Планшет работает на OriginOS 6. Есть распознавание лица, ИИ-инструменты.

Стоимость в Китае от 2699 юаней (около 400 долларов) до 3499 юаней (около 515 долларов). Продажи стартуют в этом месяце.