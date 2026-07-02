Язык экзотических птиц расшифровали с помощью ИИ

Доктор наук из Калифорнийского университета в Беркли (США) Джули Эли смогла расшифровать «песни» экзотических птиц — зебровых амадин и за это получила премию в 100 тысяч долларов.

Более 10 лет она наблюдала за птицами, записывала издаваемые ими звуки и систематизировала их в зависимости от контекста. Затем с применением искусственного интеллекта она проанализировала, как именно в этих сигналах закодирована информация: как птицы идентифицируют себя и сородичей, чем занимаются и как распознают друг друга по индивидуальным признакам. В ходе экспериментов Эли проверяла, осознают ли пернатые смысл своих сигналов. Например, амадины обучились нажимать на кнопку, чтобы пропускать «скучные» для них записи. При этом они путали позывки с похожим смыслом, а не со сходным звучанием, что доказывает наличие у них понимания значения своих песен.

На конкурсе премии Coller-Dolittle проект Эли оказался сильнее работ по расшифровке ультразвука летучих мышей, вокализации бонобо и криков шимпанзе. Члены жюри подчеркнули, что исследовательница не просто создала «словарь» из 11 базовых «слов», но и доказала его достоверность через эксперименты с самими птицами. Организаторы премии уверены: благодаря ИИ полноценное общение между людьми и животными может стать реальностью уже к 2030 году, пишет The Guardian.

Ранее в Антарктиде была обнаружена новая колония пингвинов Адели. Российские полярники из Арктического и антарктического научно-исследовательского института впервые в истории регулярных наблюдений обследовали остров Адамс, расположенный в западной части архипелага Хасуэлл. Используя наземную съемку и дроны, ученые обнаружили там колонию пингвинов Адели численностью около 500 особей, а также лежбище тюленей Уэдделла.