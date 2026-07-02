В работе DeepSeek произошел сбой

Днем 2 июля в работе DeepSeek случился сбой, следует из данных портала detector404.ru. За последний час о неполадках заявили свыше 2 тысяч раз, за последние 24 часа — 2,5 тысячи.

Жалобы начали поступать около 11:30 мск. На максимуме в 12:15 мск о проблемах сообщили более 1,2 тысячи раз. Пользователи пожаловались, что чат-бот долго не отвечает и выдает сообщение «сервер занят».

Больше всего репортов было из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Московской и Самарской областей.

На сайте status.deepseek.com, отслеживающем работоспособность нейросети, говорится, что компания знает о возникших проблемах и пытается их решить.