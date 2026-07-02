SpaceX Илона Маска собирается выпустить ИИ-смартфон

SpaceX продемонстрировала инвесторам прототип устройства, напоминающего смартфон. Проект находится на ранней стадии разработки и ориентирован на новые сценарии взаимодействия с ИИ, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Презентация состоялась в ходе закрытых встреч с инвесторами и другими заинтересованными сторонами. По их словам, нынешний прототип заметно тоньше современных моделей iPhone, однако его дизайн и конструкция могут существенно измениться до возможного коммерческого релиза.

Другие характеристики устройства, предполагаемые сроки выхода и коммерческое название пока не раскрываются. По информации The Wall Street Journal, разработка ведется с учетом растущей роли ИИ в пользовательских устройствах.

После публикации материала Илон Маск на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) опроверг изложенные сведения. Он заявил, что статья является «самой настоящей ложью», однако не уточнил, какие именно утверждения недостоверны.

Слухи о возможном выпуске смартфона компаниями Илона Маска появляются уже несколько лет. В начале 2026 года предприниматель допускал, что SpaceX может заняться созданием такого устройства, отметив, что оно будет существенно отличаться от привычных смартфонов.

В 2024 году Маск также говорил, что Tesla могла бы разработать собственный смартфон, если Google и Apple начнут ограничивать распространение приложений принадлежащих ему компаний. Несмотря на регулярные спекуляции, официально подобный проект до сих пор не был представлен.