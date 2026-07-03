Ученые раскрыли итоги изучения «скелета» д’Артаньяна

Ученые из голландского Университета прикладных наук Saxion и археологического бюро BAAC завершили исследование человеческих останков, обнаруженных под церковью в нидерландском Маастрихте.

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Эксперты не нашли окончательных доказательств того, что скелет принадлежит реальному прототипу мушкетера д’Артаньяна, однако и полностью не исключили эту версию, сообщают нидерландские СМИ.

Судебно-археологическая головоломка

По информации телеканала RTL, специалисты столкнулись с серьезными трудностями при идентификации. Одной из главных причин неопределенности стало то, что при более ранних раскопках в церкви кости разных людей оказались перемешаны. К моменту начала новых археологических работ в марте этого года на месте обнаружения осталась лишь половина скелета, что существенно ограничило возможности для точной антропологической экспертизы.

Аргументы «за» и «против»

Несмотря на сложности, ряд характеристик найденных останков удивительным образом совпадает с известными историческими данными о Шарле де Бац де Кастельморе, графе д'Артаньяне. Останки принадлежат мужчине ростом около 174 см, умершему в возрасте от 44 до 66 лет. Исторический д'Артаньян погиб в 62 года. Радиоуглеродный анализ ребра и фаланги пальца показал, что кости относятся к периоду между 1500 и 1900 годами, что включает в себя год гибели мушкетера (1673). В области грудной клетки были обнаружены фрагменты мушкетной пули. Известно, что д'Артаньян был убит именно пушечным или мушкетным выстрелом. Скелет находился в месте, где ранее располагался алтарь. В XVII веке под алтарем хоронили исключительно знатных или особо почитаемых лиц. Рядом с телом была найдена французская монета.

Вместе с тем, анализ изотопов питания вызвал у ученых дополнительные вопросы. Исследование показало, что мужчина регулярно употреблял в пищу морскую рыбу. Это не вполне соответствует происхождению д'Артаньяна из глубокой французской провинции Гасконь и больше характерно для жителей прибрежных регионов Восточной или Южной Европы. Однако исследователи отмечают, что это не является опровергающим аргументом: мушкетер долгие годы проживал в Париже и Лилле, где морская рыба была доступна.

Планы на будущее: анализ ДНК

Эксперты намерены продолжить исследования. Следующим этапом станет попытка извлечь и проанализировать древнюю ДНК (aDNA) для уточнения географического происхождения мужчины. Если генетический профиль не исключит версию о принадлежности останков д'Артаньяну, ученые планируют сравнить полученный материал с ДНК ныне живущих предполагаемых потомков графа.

История сенсационной находки

Останки были обнаружены в феврале 2026 года во время ремонтных работ в одной из церквей Маастрихта после частичного проседания пола. Скелет залегал прямо под историческим алтарем. Изначально голландские СМИ и археологи заявили о высокой вероятности того, что найдены именно останки знаменитого мушкетера, что вызвало большой международный резонанс.

Шарль де Бац де Кастельмор, граф д'Артаньян (ок. 1611-1673) — реальная историческая личность, капитан-лейтенант роты мушкетеров французского короля Людовика XIV. Всемирную, поистине легендарную известность он получил благодаря роману Александра Дюма-отца «Три мушкетера (1844), хотя литературный образ лишь отчасти соответствует реальному человеку.

Д'Артаньян погиб 25 июня 1673 года во время Франко-голландской войны, в самом начале осады Маастрихта французскими войсками. По историческим хроникам, он был убит мушкетной пулей в голову или грудь при штурме городских укреплений. Тот факт, что в найденных останках обнаружены фрагменты пули в грудной клетке, является одним из самых сильных аргументов в пользу подлинности находки. Маастрихт — город на юге Нидерландов, имеющий богатую и сложную военную историю. За свою историю он переходил из рук в руки десятки раз. Захоронение под алтарем церкви в Маастрихте действительно могло быть предназначено для высокопоставленного военного, погибшего при осаде города и пользовавшегося уважением у командования.

Идентификация исторических личностей по останкам — крайне сложная задача. В отличие от ДНК-экспертиз современных преступников или жертв катастроф, здесь ученые сталкиваются с деградацией генетического материала, отсутствием прямых образцов для сравнения и частым смешением костных захоронений (оссариев) в старых европейских церквях. Успешная идентификация д'Артаньяна стала бы одним из величайших достижений современной исторической археологии, сравнимым с обнаружением останков Ричарда III в Англии или семьи Романовых в России.