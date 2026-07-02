Apple намерена выпустить пять новых моделей iPhone

Американская корпорация Apple в ближайший год планирует выпустить по крайней мере пять новых моделей iPhone. Об этом сообщила японская деловая газета Nikkei.

По данным источников издания в отрасли, релиз новых моделей планируется осуществить во второй половине 2026 года и в первой половине 2027 года. Также подчеркивается, что компания намеревается представить больше разновидностей "складных девайсов", чем ожидалось ранее. При этом по данным источников газеты, Apple уже уведомил поставщиков о том, что им необходимо будет произвести порядка 10 млн складных iPhone в этом году - на 2-3 млн больше, чем ожидалось ранее. При этом на все новые модели iPhone, которые будут выпущены в ближайший год, американская компания закладывает порядка 80 млн девайсов.

В общей же сложности в 2026 году Apple планирует произвести 220 млн iPhone, включая модели, которые только будут представлены.