Найден загадочный древний город посреди поля

Археологи установили, что крепость Хоги-Форт на территории современной Северной Ирландии являлась центром огромного организованного поселения ещё в позднем бронзовом веке. Результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity.

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Учёные из Университета Глазго и Университета Куинс в Белфасте выявили признаки более 200 деревянных жилых построек. Также обнаружены круглые здания диаметром до 30 метров, служившие общественными или административными сооружениями.

По мнению авторов, комплекс можно считать одним из ранних протогородских центров Западной Европы.

У берегов Кубы обнаружены загадочные руины древнего города глубже 600 метров

Исследователи зафиксировали процветавшее производство бронзовых и золотых изделий. Среди находок присутствуют предметы с Пиренейского полуострова и из Центральной Европы, что говорит о дальних торговых связях.