Эксперты предупредили о рисках перегрева смартфонов

Специалисты обратили внимание российских пользователей на потенциальные опасности, связанные с перегревом мобильных устройств. Проблема актуальна как для владельцев флагманских моделей, так и для обладателей бюджетных аппаратов, и требует понимания возможных последствий для здоровья устройства и безопасности пользователя.

Перегрев смартфона может привести к множеству негативных последствий. В первую очередь страдает аккумулятор устройства — постоянное воздействие высоких температур ускоряет деградацию батареи, снижая её ёмкость и сокращая общий срок службы. Кроме того, тепловое воздействие может повредить внутренние компоненты телефона, включая процессор и микросхемы памяти, что приводит к нестабильной работе устройства или его полному отказу.

Когда смартфон начинает перегреваться

Причины перегрева могут быть разнообразными. Интенсивное использование приложений, требующих больших вычислительных мощностей, длительные игровые сессии, видеосъёмка в высоком разрешении или одновременная работа нескольких программ — всё это может привести к повышению температуры устройства. Также риск перегрева возрастает при использовании смартфона в жаркую погоду, при прямом воздействии солнечных лучей или в помещениях с высокой температурой окружающей среды.

Дополнительным фактором может стать использование неоригинальных или некачественных зарядных устройств, которые не обеспечивают надлежащую стабилизацию тока и напряжения. Также проблема может возникнуть при нарушении вентиляции устройства — например, если смартфон находится в плотном чехле или кейсе, препятствующем естественной циркуляции воздуха.

Как защитить своё устройство

Эксперты рекомендуют следить за температурой смартфона и предпринимать профилактические меры. Важно регулярно проверять, какие приложения потребляют больше всего ресурсов, и закрывать ненужные программы. При интенсивном использовании устройства стоит делать перерывы, позволяя телефону остыть. Также полезно очищать кэш приложений и удалять ненужные файлы, которые могут замедлить работу системы и увеличить нагрузку на процессор.

Пользователям советуют избегать использования смартфона под прямыми солнечными лучами, хранить устройство в прохладных местах и использовать только качественные зарядные устройства от надёжных производителей. При появлении признаков перегрева — заметного повышения температуры корпуса, замедления работы или непредвиденного отключения — рекомендуется прекратить использование устройства и дать ему время остыть.